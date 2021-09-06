Российские интернет-тролли, направленные Кремлем, атаковали несколько десятков западных изданий, свидетельствует новое исследование Центра изучения преступности и безопасности Кардиффского университета.
Целью российских троллей было склонение общественного мнения читателей иностранных изданий в пользу РФ.
По мнению специалистов, атакам троллей подверглись не менее 32 известных СМИ в 16 странах мира, в том числе британские издания Mail Online, Express и Times, американское Fox News, французское Le Figaro, немецкие Der Spiegel и Die Welt, а также итальянское La Stampa.
Так называемые интернет-тролли оставляли под материалами изданий различные комментарии, которые якобы отражают мнение жителей этой страны.
Затем, эти же комментарии использовали прокремлевские издания в России и писали на их основе целые статьи.
Исследователи использовали метод распознавания паттернов для анализа комментариев пользователей, чтобы определить не совсем настоящих читателей.
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Всего было выявлено 242 различных материала, которые базировались на таких комментариях и имели антизападный, провокационный характер.
Публиковали лживые статьи не только российские СМИ, но и некоторые европейские. Особенно много таких материалов в Болгарии.
Джерело: Crime and Security Research Institute, ВВС