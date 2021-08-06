Хакери з Росії виклали у даркнет дані банківських карт 1 млн людей. Йдеться про жителів США та інших країн.

До злочину, ймовірно, причетні представники хакерського угрупування All World Cards.

Про це йдеться у сюжеті американського телеканалу CNBC, який посилається на інформацію кіберкомпанії Q6. За даними аналітиків, зловмисники пропонують інформацію щодо банківських карт іншим кіберзлочинцям безкоштовно задля рекламної кампанії.

Журналісти наголошують, що найближчим часом зловмисники почнуть використовувати дані цих карт, а банки відчують наслідки.

В опублікованому оголошені хакерів йдеться, що банківські карти випущені у 2018-2019 роках.

Нещодавно Рада безпеки та оборони запровадила санкції проти хакерів з Росії. У липні вони створили імітований сайт президента України.

Візуально він був схожим на оригінал, однак домен відрізнявся. На порталі містилися посилання, після натискання на які на пристрій завантажувалися шкідливі файли.

Нещодавно про відповідальність за кібератаки Росію попередили у Білому домі. Представник адміністрації Джо Байдена Джейн Псакі наголосила, що США не звинувачують у цьому офіційну владу РФ, однак дадуть відповідь, якщо вони не протидіятимуть такій діяльності.