Депутат Европарламента Андрюс Кубилюс призвал Евросоюз и евроинституции не признавать легитимными результаты выборов в Государственную думу России, которые состоятся на этой неделе.

Он отметил, что результаты этих выборов “украдены” Кремлем еще до начала голосования.

Об этом Кубилюс сказал во время выступления с докладом о направлениях политики между ЕС и Россией на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге.

— В течение этих выходных состоятся выборы в Государственную думу России, так называемые выборы. Лукашенко в прошлом году украл результаты выборов после выборов. Путин пытается украсть их даже еще до выборов. Более 100 важнейших оппозиционных или независимых кандидатов не были допущены к участию в выборах. Навальный — в тюрьме, ни одному наблюдателю от ОБСЕ не разрешено приехать, — рассказал политик о нарушениях.

Он отметил, что непризнание этих выборов является своеобразным экзаменом для всех европейских институций, которые должны иметь мужество говорить о выборах, изначально организованных с нарушениями.

— Наш доклад рекомендует не признавать эти парламентские выборы и сам парламент России легитимными, если выборы будут признаны мошенническими, состоявшимися с нарушениями демократических принципов и международного права, — призвал он.

Во время выступления Андрюс Кубилюс также рассказал о трех основных принципах, которые должен соблюдать Евросоюз в политических отношениях с Россией.

От том, что это за принципы, читайте в материале Фактов ICTV.