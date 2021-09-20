Очевидцы в российской Перми продолжают выкладывать видео со стрельбой в местном университете. В результате стрельбы есть погибшие и пострадавшие.

На одном из видео видно, как студенты выпрыгивают из окон второго этажа университета. Также на видео слышны выстрелы.

По официальным данным Следственного комитета России, при стрельбе в пермском университете восемь человек погибли и шесть получили ранения.

Стрелка уже задержали. Он оказывал сопротивление правоохранителям, поэтому был ранен. Известно, что он студент, но имя его не называют. Предварительно его зовут Тимур Бекмансуров.

Администрация университета просит студентов, находящихся в аудиториях, оставаться внутри и по возможности закрыться. Занятия в университете пока отменили.