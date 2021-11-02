Американское издание Politico опубликовало новые спутниковые фотографии, сделанные в понедельник, 1 ноября.

Снимки подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова, вероятно, собирает войска и военную технику на границе с Украиной.

Новые изображения, сделанные Maxar Technologies, демонстрируют скопление бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии вместе с сухопутными войсками, скапливающимися возле российского города Ельня вблизи границы с Беларусью. Эти подразделения начали двигаться в конце сентября из других районов России, где они обычно базируются. Они включают в себя элитную первую гвардейскую танковую армию.

В районы Брянска и Курска вблизи северной границы Украины россияне переместили технику четвертой танковой дивизии России. Подразделения снабжены основными боевыми танками Т-80У и самоходной артиллерийской установкой.

В этом районе были замечены элементы первой гвардейской танковой армии.

— Армия сконструирована для проведения операций на всех уровнях боя, от борьбы с повстанцами до механизированной войны, – говорится в анализе британского издания Jane’s.

В Jane’s пишут, что “развертывание является очевидным отклонением от стандартной схемы подготовки первой гвардейской танковой армии”, которая обычно происходит в окрестностях Москвы.

В последние несколько месяцев напряженность между Москвой и Западом усиливается, поскольку президент России Владимир Путин ощетинился из-за новых разговоров о возможном присоединении Украины и Грузии к НАТО, а также посещения обеих стран в октябре министром обороны США Ллойдом Остином.

Когда Остин находился в Киеве, его спросили о заявке Украины на вступление в НАТО. Он сказал, что Украина “вправе решать свою собственную будущую внешнюю политику”, а США “будут продолжать делать все возможное, чтобы поддержать усилия Украины по развитию способности к самообороне”.

Washington Post впервые сообщила о наращивании войск в субботу без сопровождения спутниковых фотографий.

Позже Министерство обороны Украины опровергло сообщение Post, заявив, что по состоянию на понедельник опрокидывание большего количества российских солдат, вооружения и техники к границе Украины “не зафиксировано”.

Источник: Politico