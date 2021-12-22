Бывший “премьер-министр” так называемой ДНР Александр Бородай имеет незадекларированную квартиру в Дубае. Об этом говорится в расследовании команды российского оппозиционера Алексея Навального. Его обнародовали 22 декабря.

По данным соратников Навального, Бородай приобрел квартиру в жилом комплексе Grandeur Residences, расположенном на искусственном острове Пальма Джумейра на берегу Дубая. Остров входит в архипелаг искусственных островов, каждый из которых имеет форму пальмы.

Согласно расследованию, стоимость недвижимости Александра Бородая оценивается в €450 тыс. (более 13,8 млн грн).

Квартиру в ОАЭ бывший “премьер-министр” ДНР приобрел в 2015 году – через год после отставки.

Александр Бородай является одним из идеологов так называемого русского мира. В мае 2014 года он стал “премьер-министром” так называемой ДНР, но пробыл он на этой “должности” не долго – уже в августе по собственному желанию он подал в отставку.

После этого Бородай стал “генеральным советником главы Совета Министров ДНР”, проработав до октября 2014 года.

Бородай является депутатом российской Госдумы от провластной партии Единая Россия. В Украине он находится в розыске Министерства внутренних дел с 2014 года.