После аннексии Крыма РФ увеличила количество кораблей своего флота почти втрое — Неижпапа

После аннексии Крыма Россия модернизировала и увеличила численность своего Черноморского флота почти втрое.

Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.

– Восточный сосед за эти шесть лет увеличил численность корабельного состава почти втрое. Все корабли, которые поступали с начала 2015 года, направлялись в Черноморский флот. Это и шесть подлодок, и фрегаты, и ракетные катера, вспомогательные суда, патрульные и другие. Также Черноморский флот был пополнен береговыми ракетными комплексами Бал и Бастион, – рассказал он.

Аннексированный Россией Крым Алексей Неижпапа назвал “непотопляемым авианосцем”. По его словам, после захвата во избежание риска его возвращения Россия перенасытила свой флот всеми платформами для защиты аннексированной территории.

Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. В декабре этого года Генеральная ассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма Россией.

Документ предусматривает поддержку Крымской платформы, призывает РФ прекратить перебрасывание на остров оружия и военных, прекратить нарушение свободы мореходства в Черном и Азовском морях.

Такую резолюцию готовят уже шестой год подряд. Ее каждый раз дополняют новыми фактами о нарушении российскими оккупантами прав человека и международного права в Крыму.