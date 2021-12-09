Генассамблея ООН поддержала Крымскую платформу в резолюции по Крыму

Генеральная ассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, документ содержит важную поддержку Крымской платформы, призывает Россию прекратить перебрасывание на полуостров оружия и военных, прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях.

— Я благодарен всем государствам-членам ООН, которые поддержали документ. Он консолидирует международную поддержку Крымской платформы и ее целей, противодействует нарастающей милитаризации Крыма, посылает сигнал сдерживания на фоне наращивания военного присутствия РФ вдоль нашей границы и в Крыму, — добавил Кулеба.

Накануне в МИД Украины сообщили, что такую ​​ резолюцию готовят уже шестой год подряд. Ее каждый раз дополняют новыми фактами о нарушении российскими оккупантами прав человека и международного права в Крыму.

В этом году среди нововведений проекта резолюции можно выделить четкое отражение в названии документа статуса Крыма как временно оккупированной территории Украины, поддержку Крымской платформы, требование отменить приговоры в отношении крымских татар и лидеров крымскотатарского народа.

Также в документе акцентируется ответственность РФ за соблюдение прав крымских татар на полуострове. В частности, Россию призывают прекратить незаконные аресты и освободить задержанных.