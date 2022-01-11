НАТО перебросило войска в страны Балтии и Польшу только после аннексии Крыма – США

Североатлантический Альянс нигде не насаждает антироссийских настроений и не ищет конфронтации с РФ.

Такое мнение выразила представитель США в НАТО Джулианн Смит на своей странице в социальной сети Twitter.

— Россия беспокоится о своей безопасности, но и страны НАТО – также. НАТО перебросило силы в страны Балтии и Польшу только после того, как Россия вторглась в Крым в 2014 году, – подчеркнула Смит.

По ее словам, именно российские оккупационные силы сейчас находятся в Украине, Грузии и Молдове.

Напомним, ранее депутат Европарламента от Польши Радослав Сикорский заявил, что сраны бывшего СССР и Организации Варшавского договора не могли осиротеть после развала Советского Союза, поскольку Российская Федерация никогда не была их отцом.

По его словам, РФ скорее является серийным насильником этих государств.

Он также подчеркнул, что Россия “получит по яйцам” в случае, если предпримет попытку вторжения.