Повторяют ошибки Советского Союза: результаты переговоров по “безопасности” с РФ

За эту неделю Россия успела провести переговоры с представителями НАТО, ОБСЕ и США.

Ее целью было получение уступок, в частности относительно вступления отдельных государств в Североатлантический Альянс. Но неделя переговоров показала, что западные страны не готовы сдавать свои интересы в условиях шантажа РФ.

Российские “предложения”

ОБСЕ и НАТО пошли на переговоры с Россией на фоне наращивания военного присутствия последней на границе с Украиной в надежде на конструктивный диалог, который позволит снизить напряжение.

Но после обнародования требований и заявлений российских дипломатов стало понятно, что адекватной встречи не стоит ожидать.

– НАТО нужно собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года, – сказал незадолго до переговоров заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Требования можно назвать по меньшей мере возмутительными. Они диктовали НАТО – военно-политическому союзу – что ему следует делать. И это звучало от страны, не являющейся членом Альянса.

Среди требований РФ:

не принимать отдельные страны, в частности Украину, в ряды НАТО;

в целом остановить расширение Альянса;

двусторонний отказ от военных учений на определенном расстоянии от своих границ, который РФ и страны-члены НАТО должны отдельно определить;

НАТО и Россия не будут рассматривать друг друга как противников;

отказаться от военной деятельности на территории Украины, государств Закавказья, Восточной Европы и Центральной Азии;

Россия и НАТО обязуются не развертывать ракеты средней и малой дальности в местах, где они могут поразить соответственно РФ и страны, входящие в Альянс.

Эти требования не только являются дерзкой попыткой навязать 30 странам свое видение “развития” Альянса, но и фактически вернуть сферы влияния, которые существовали незадолго до распада Советского Союза.

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, сам факт этих встреч Россия может расценивать как незначительный успех в международной политике.

Но чтобы закрепить его, РФ преследовала несколько целей.

— Думаю, что они преследовали не менее трех целей. Первая – вернуться в “клуб” больших государств, влияющих на глобальную повестку дня. Вторая – направление на внутреннего потребителя. Чтобы “объяснить” почему ухудшается социально-экономическая ситуация, определенные процессы внутри страны… Третье то, что они действовали по плану: попросим максимум, может, получим минимум. То есть решение вопросов, связанных с Украиной, – говорит Рейтерович.

В то же время руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что Россия действительно надеялась на уступки со стороны США и НАТО.

— Путин и его окружение искренне надеялись, что Запад может проявить слабость и поверить в российские угрозы применения силы, потому и пойти на определенные уступки: выполнение Украиной Минских соглашений, как их видит Россия, отказ от вступления Украины в НАТО и т.д. В то же время, кроме поддержки Украины и осуждения действий РФ, США и НАТО заявили, что готовы к приему Финляндии и Швеции в состав НАТО, что является очень мощным сигналом… Круг государств, более или менее нормально относящихся к России, продолжает уменьшаться, – размышляет Мусиенко.

Провал российских переговоров

По результатам встреч можно однозначно сказать, что страны НАТО и ОБСЕ не собираются идти на уступки РФ и что-либо менять в своей политике.

В Альянсе уже неоднократно отмечали, что членство – это выбор каждого отдельного государства. И если оно будет отвечать критериям и захочет вступить в НАТО, это непременно произойдет. То есть Россия не сможет влиять на “политику открытых дверей”.

— Что касается членства и политики открытых дверей, то все союзники едины вокруг основного принципа – каждое государство имеет право выбирать свой путь. Это закреплено в документах, фундаментальных для европейской безопасности. Все союзники согласны с тем, что только Украина и тридцать государств будут решать, когда Украина будет готова к членству. Никто больше. У России нет права вето, – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В то же время обе стороны проявили заинтересованность в продолжении контактов, и даже звучало предложение возобновить работу дипломатических миссий в Москве и Брюсселе. Хотя РФ еще на это не согласилась.

Единственное, что интересует Альянс, – контроль над ядерным оружием. То есть предстоящие переговоры будут касаться предложений по размещению ракет средней и малой дальности и, возможно, военных учений.

— Не исключаю, что по отдельным направлениям работу продолжат, возможно, в формате рабочих переговорных групп. Уровень переговоров, по крайней мере, в ближайшее время, будет гораздо выше, чем в прошлом году. Единственное, что может кардинально изменить ситуацию – та или иная форма агрессии РФ против Украины, – высказывает мнение Рейтерович.

Доказать свою позицию на заседании постоянного совета ОБСЕ России тоже не удалось. Ведь так же, как перемещение российских войск вдоль ее границ, согласно заявлениям спикера президента РФ Дмитрия Пескова, является “делом России”, так и членство в НАТО должно быть делом каждого отдельного государства и самого Альянса.

— Партнеры полностью разделяют позицию Украины: принципы ОБСЕ, зафиксированные в Хельсинкском заключительном акте, незыблемы, включая право государств свободно выбирать, частью какой организации или союзного договора быть, – заявил после заседания ОБСЕ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Тактика устрашения у Кремля провалилась. Российская делегация возвращается практически ни с чем, за исключением возможности заключить договор о ракетах средней и малой дальности.

Тем не менее, Мусиенко говорит, что РФ вряд ли изменит свои подходы к международной дипломатии, особенно учитывая заявления заместителей министра иностранных дел России Александра Грушко и Сергея Рябкова.

— Никаких новых идей у России нет, кроме как повторять ошибки Советского Союза. По логике Рябкова и Грушко, заявивших, что не видят смысла в дальнейших переговорах, война должна уже начаться. Если этого не произошло, а идут новые угрозы и ультиматумы, это свидетельствует о том, что они почувствовали консолидацию Запада и то, что любые их агрессивные действия с рук им не сойдут. Мне кажется, они и в дальнейшем будут использовать тактику угроз и запугивания, хотя возможность санкций их несколько умерит, – высказывает мнение руководитель Центра военно-правовых исследований.

Украину не сдают

Ни один негативный прогноз для Украины относительно встреч по “безопасности” России не оправдался, считает Рейтерович.

Большинство сигналов, которые мы получили за почти неделю переговоров, свидетельствуют о поддержке нашего государства.

— Страны Запада, США, НАТО не “сдали” Украину. Более того, мы увидели внутриамериканскую дискуссию между республиканцами и демократами по проекту НАТО+ для Украины, – объясняет политолог.

Наши интересы будут оставаться в приоритете до полной деоккупации украинских территорий.

Однако нам следует обратить внимание на заявления РФ относительно использования силы, если не удастся найти общий язык с Соединенными Штатами и НАТО во время переговоров.

Ее не следует оценивать как угрозу напасть на НАТО. Скорее, как подготовку к эскалации в соседних странах.

Украина прекрасно понимает, что первая попадет под “горячую руку” Кремля, поэтому должна и дальше усиливать свои войска и искать помощи у союзников.

— Мы знаем, с кем имеем дело, поэтому наши задачи остаются неизменными. Следует говорить и Западу, что для сдерживания России лучшим предохранителем будет сильная и крепкая Украина. Речь должна идти о предоставлении технологий вооружения, военно-техническом сотрудничестве, совместном производстве оружия, – объясняет Мусиенко.

Теперь Кремль будет раскручивать тотальный провал своих предложений в диалоге с западными странами как тезис о растущей угрозе для РФ.

И кто знает, в какую агрессию может вылиться этот новый поиск врагов.

Фото: МИД Украины