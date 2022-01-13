Право РФ на безопасность не отменяет те же права других стран – Украина в ОБСЕ

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что право России на безопасность не отменяет тех же прав других государств.

Он сообщил, что Украина поддерживает инициативу действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Польши Збигнева Рау по активизации нового обсуждения европейской безопасности.

Цымбалюк подчеркнул, что такое обсуждение должно быть на основе фундаментальных принципов ОБСЕ – а не путем их пересмотра.

В связи с этим постпред указал, что Хельсинкский декалог содержит все необходимые гарантии для процветающей и мирной Европы.

– Мы также убеждены, что если процесс будет сосредоточен на прозрачности военной деятельности и мерах по укреплению доверия, то это наилучшим образом отвечало бы опыту ОБСЕ и могло бы внести существенный вклад в улучшение существующей ситуации. За столом также следует обсуждать угрозы безопасности невоенного характера, включая растущее количество кибератак, – сказал Евгений Цымбалюк.

Он добавил, что лучшей гарантией безопасности в Европе стало бы прекращение российской военной агрессии, а также – временной оккупации Крымского полуострова и Донбасса.

– Россия должна вывести свои войска с территории Украины и перестать вмешиваться в наши внутренние дела, – заявил Цымбалюк.

Он также подчеркнул, что РФ в своем выступлении в рамках заседания ОБСЕ “активизировала свои усилия, чтобы подвергнуть сомнению фундаментальные принципы ОБСЕ, включая неприкосновенность границ и суверенное право каждого государства-участника свободно выбирать свое будущее и меры безопасности”.

В связи с этим постпред напомнил России об обязательствах, которые она взяла на себя в Стамбульской Хартии европейской безопасности – о том, что каждое государство-участник имеет равные права на безопасность и свободный выбор или изменение своих механизмов безопасности, в том числе – касаемо альянсов.

– Россия не может утверждать, что ее право на безопасность отменяет такие же права других государств-участников. Тот факт, что Россия окружила себя поясом конфликтов, сам по себе – ответ на то, что является ключевой проблемой, которую необходимо решать с точки зрения обеспечения всеобъемлющей безопасности, – резюмировал Евгений Цымбалюк.

Фото: МИД