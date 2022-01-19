Россия завершила вывод из Казахстана своих военных, которые находились там в составе сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Четыре самолета военно-космических сил России с российскими военными на борту вылетели из городов Нур-Султан и Алма-Аты домой.

На этих самолетах вернутся домой последние подразделения сил и командование во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым.

Ранее самолетами военно-транспортной авиации России домой вернулись военные контингенты Армении, Беларуси, Таджикистана. Силы Кыргызстана вернулись домой, совершив марш в составе колонны со штатной техникой и вооружением.

Ранее военные стран ОДКБ взяли под свой контроль ряд государственных, военных и социально значимых стратегических объектов в Казахстане.

Источник: Минобороны РФ