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Факты / Мир / Россия

Россия завершила вывод военных ОДКБ из Казахстана

Марта Бондаренко редактор ленты
Россия завершила вывод военных ОДКБ из Казахстана

Россия завершила вывод из Казахстана своих военных, которые находились там в составе сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Четыре самолета военно-космических сил России с российскими военными на борту вылетели из городов Нур-Султан и Алма-Аты домой.

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На этих самолетах вернутся домой последние подразделения сил и командование во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым.

Ранее самолетами военно-транспортной авиации России домой вернулись военные контингенты Армении, Беларуси, Таджикистана. Силы Кыргызстана вернулись домой, совершив марш в составе колонны со штатной техникой и вооружением.

Ранее военные стран ОДКБ взяли под свой контроль ряд государственных, военных и социально значимых стратегических объектов в Казахстане.

Источник: Минобороны РФ

Фото: Pixabay

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