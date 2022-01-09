В воскресенье, 9 января, в Казахстане завершилось развертывание коллективных сил ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности). Они уже взяли “под охрану” ряд стратегических объектов.

О завершении развертывания военных сил ОДКБ объявил сегодня командующий этим контингентом, генерал-полковник Андрей Сердюков, ранее возглавлявший операцию по оккупации украинского Крыма.

– Коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Республики Казахстан, – заявил он.

Сердюков добавил, что так называемые миротворческие силы уже приступили к выполнению задач. Они охраняют в Казахстане важные государственные, военные и социально значимые объекты как в Алма-Ате, так и в близлежащих районах.

Силы ОДКБ будут оставаться на территории Казахстана “до полной стабилизации обстановки”.

Самолетами военно-транспортной авиации с аэродромов Российской Федерации продолжается переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродромы Алматы и Жетыген Республики Казахстан.#ОДКБ #Казахстан pic.twitter.com/2gCqrxyKRR — Минобороны России (@mod_russia) January 9, 2022

А заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов сообщил журналистам, что контртеррористическая операция в стране продолжится “до полного уничтожения террористов” и возобновления “конституционного строя”.

В пресс-службе президента Казахстана подтвердили, что военные силы ОДКБ взяли под контроль важные объекты в стране. Об этом шла речь во время заседания оперативного штаба под председательством президента Касым-Жомарта Токаева и при участии силовиков.

– Выставлены блокпосты, объединенному контингенту государств-участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов. Силовыми структурами продолжается “зачистка” населенных пунктов, — говорится в сообщении.

Список объектов, переданных под контроль сил ОДКБ, не озвучивается.

В пресс-службе уточнили, что в регионах страны продолжает действовать режим чрезвычайного положения.

В стране продолжаются задержания участников акций протеста, которых власти называют “террористами”. Так, по состоянию на утро в органы полиции доставили 5,8 тыс. человек. Было возбуждено 125 уголовных дел.

Как известно, массовые протесты в Казахстане вспыхнули 2 января из-за повышения цен на автогаз вдвое, однако очень скоро перешли в политическую плоскость.

Во время протестов происходили жесткие столкновения между протестующими и силовиками, захват государственных зданий и резиденции президента.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к партнерам по ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности) и призвал их оказать поддержку. В ОДКБ входят РФ, Белорусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

После обращения Токаева в Казахстан были отправлены так называемые коллективные миротворческие силы ОДКБ. Например, Россия отправила туда подразделения, участвовавшие в агрессии против Украины.

Источник: РБК, Прессслужба президента Казахстана

Фото: Минобороны РФ