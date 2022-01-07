Руководить военными силами ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) в Казахстане будет командующий воздушно-десантными войсками РФ, генерал-полковник Андрей Сердюков. В 2014 году Сердюков возглавлял операцию по оккупации Крыма.

По словам представителя минобороны РФ Игоря Конашенкова, в Казахстан направлены подразделения спецназа, воздушно-десантной дивизии и отдельной бригады ВДВ. Все они прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт.

Военных перебрасывают круглосуточно транспортными самолетами — Ил-76 и Ан-124

Что касается Андрея Сердюкова, то он находится в базе данных Миротворца, так как “по его указанию и при его непосредственном участии осуществлялось планирование агрессии против Украины, переброска сил вторжения на территорию Украины и их снабжение”.

Решение о введении военного контингента на территорию Казахстана было принято 6 января после обращения президента Касыма-Жомарта Токаева.

6 января стало известно, что Россия отправила своих военных в Казахстан. В тот же день министерство иностранных дел Таджикистана заявило, что страна готова отправить военный контингент в Казахстан.

В МИД Беларуси заявили, что готовы отправить в Казахстан своих военнослужащих из состава сил ОДКБ.

Фото: ВДВ РФ