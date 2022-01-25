Российские матери не увидят сыновей: Джонсон о последствиях агрессии РФ против Украины

В случае полномасштабного вторжения Вооруженных сил России в Украину множество российских матерей больше никогда не увидят собственных сыновей.

Такое мнение выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в Палате общин.

Глава британского правительства выразил готовность провести очередной раунд переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы лично предупредить его о последствиях в случае эскалации конфликта. В предыдущий раз Джонсон общался с президентом РФ 13 декабря.

— Этой зимой мы стали свидетелями зрелища, которое, как мы надеялись, было изгнано с нашего континента: большая и мощная страна сосредоточила войска и танки на границе Украины с очевидной угрозой вторжения. РФ, конечно же, уже нападала на Украину, незаконно аннексировав ее территории в 2014 году и спровоцировав войну на Донбассе. С тех пор в Украине не было ни единого дня мира, — заявил британский премьер.

По его словам, наша страна столкнулась с угрозой нового вторжения. Причем на этот на границе Кремль сконцентрировал более 100 тыс. солдат, что намного больше, чем он когда-либо использовал против Украины раньше.

В случае нападения РФ ее войска смогут оккупировать многие города Украины, а за этим последует огромная трагедия, подчеркнул политик.

— Украинцы имеют полное моральное и юридическое право защищать свою страну, и я считаю, что их сопротивление будет весьма упорным, а кровопролитие – сопоставимым с первой чеченской войной, или с любым другим конфликтом, который переживала Европа с 1945 года. От этой катастрофы не выиграет никто, — отметил Джонсон.

Он также добавил, что в случае вторжения Москва создаст пустошь в стране, которая, как Кремль постоянно напоминает, состоит из славян.

Британский премьер отметил, что Лондон, Вашингтон и их союзники в Европе в течение многих месяцев работали сообща, чтобы избежать такой катастрофы.

Согласно его мнению, если цель России состоит в том, чтобы удержать силы НАТО на удалении от ее границ, то вторжение в Украину – наиболее контрпродуктивный ход для этого.

— Мы не должны позволять Путину думать, что он может легко взять и откромсать кусок Украины, потому что сопротивление будет яростным. Если РФ пойдет по этому пути, многие российские матери больше не увидят своих сыновей, — подчеркнул политик.

Он также отметил, что договорился с лидерами США, Франции, Германии, Польши, Италии, НАТО и Европейского Союза о совместной реакции на любые попытки России вторгнуться на территорию Украины. Британский премьер подчеркнул, что будут введены скоординированные и жесткие санкции, значительно более существенные, чем все, что ранее применялось против РФ.

Джонсон добавил, что при всем оказываемом на Украину давлении она не просит ничего, кроме как позволить ее гражданам жить в мире и самостоятельно выбирать союзы, в которые страна будет вступать.

— Мы не откажемся от нашего видения единой и свободной Европы, которое возникло с 1989 по 1991 год. Мы не позволим повесить новый железный занавес просто потому, что Россия приставила пистолет к голове Украины, — отметил политик.

По его словам, Лондон никогда не примет требования Москвы, которое позволит разделить континент между свободными нациями и странами, чья внешняя и оборонная политика ограничена Кремлем.

Джонсон подчеркнул, что в противном случае больше половины Европы, включая дюжину стран-членов НАТО и ЕС, потеряют часть суверенитета. Например, Чехия вынуждена была бы просить у Кремля разрешения, чтобы пригласить на свою территорию роту немецкой пехоты для участия в учениях, либо для помощи в преодолении последствий наводнений.

Источник: пресс-служба правительства Великобритании