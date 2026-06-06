Атака на Запорожье: дрон ударил в крышу супермаркета, среди пострадавших — ребенок
Российские войска атаковали город Запорожье днем в субботу, 6 июня. В результате атаки пострадали три человека.
Обновлено в 16:28. Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Атака на Запорожье 6 июня: какие последствия
По информации Запорожской ОВА, российский беспилотник взорвался недалеко от торгового центра. Удар в областном центре пришелся в крышу супермаркета.
В результате атаки возник пожар в квартире дома, расположенного напротив, рассказал Федоров.
Количество раненых в результате атаки на Запорожье увеличилось до трех человек.
В частности, из-за российского удара пострадал 10-летний ребенок, у которого ранена рука. Мальчик был госпитализирован.
Кроме этого, ранения получил отец ребенка. Медицинские работники оказывают обоим пострадавшим необходимую помощь.
Утром 6 июня прогремели взрывы в Запорожье, когда российские войска атаковали объект промышленной инфраструктуры.
Один из беспилотников вызвал пожар на автостоянке недалеко от многоквартирного дома в одном из районов Запорожья.
По информации ОВА, в результате утренней атаки пострадали семь человек, среди которых двое детей.
В частности, помощь медиков понадобилась пяти женщинам и двум детям – это трехлетняя девочка и девятилетний мальчик.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1564-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА