Российские войска атаковали город Запорожье днем ​​в субботу, 6 июня. В результате атаки пострадали три человека.

Обновлено в 16:28. Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Запорожье 6 июня: какие последствия

По информации Запорожской ОВА, российский беспилотник взорвался недалеко от торгового центра. Удар в областном центре пришелся в крышу супермаркета.

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В результате атаки возник пожар в квартире дома, расположенного напротив, рассказал Федоров.

Количество раненых в результате атаки на Запорожье увеличилось до трех человек.

В частности, из-за российского удара пострадал 10-летний ребенок, у которого ранена рука. Мальчик был госпитализирован.

Кроме этого, ранения получил отец ребенка. Медицинские работники оказывают обоим пострадавшим необходимую помощь.

Утром 6 июня прогремели взрывы в Запорожье, когда российские войска атаковали объект промышленной инфраструктуры.

Один из беспилотников вызвал пожар на автостоянке недалеко от многоквартирного дома в одном из районов Запорожья.

По информации ОВА, в результате утренней атаки пострадали семь человек, среди которых двое детей.

В частности, помощь медиков понадобилась пяти женщинам и двум детям – это трехлетняя девочка и девятилетний мальчик.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1564-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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