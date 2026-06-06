В ночь на 6 июня воины Центра специальных операций А Службы безопасности Украины совместно с Вооруженными силами Украины и Главным управлением разведки МО нанесли удары по военным и логистическим объектам на территории РФ.

Под удар попали 15 арсенал ВМФ РФ, Кронштадтская военно-морская база и нефтебаза Усть-Лабинск.

О деталях атаки сообщили в Службе безопасности Украины.

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Удар по 15 арсеналу ВМФ РФ: что известно

По данным СБУ, после атаки на территории 15 арсенала Военно-морского флота РФ в Ленинградской области зафиксировали пожар и вторичную детонацию.

В спецслужбе отметили, что на этом объекте хранятся ракеты и боеприпасы.

Также сообщается, что в местных чатах начали появляться сообщения о возможной эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов.

Удар по Кронштадтской военно-морской базе: что известно

Отдельным направлением операции стала Кронштадтская военно-морская база.

В СБУ сообщили, что после удара возгорание зафиксировали в районе самой военно-морской базы и Кронштадтского морского завода.

В спецслужбе отметили, что эти объекты обеспечивают деятельность корабельной группировки РФ в Балтийском море.

Пожар на нефтебазе Усть-Лабинск: что известно

По данным СБУ, на территории нефтебазы Усть-Лабинск в Краснодарском крае прогремела серия взрывов.

После этого начался масштабный пожар.

В сообщении спецслужбы говорится, что огонь охватил по меньшей мере три резервуара с нефтепродуктами.

В СБУ отмечают, что этот объект используется как важный тыловой узел для хранения и поставки топлива российским войскам на южном и восточном направлениях.

В спецслужбе заявили, что такие удары направлены на снижение военных возможностей противника.

По оценке СБУ, пораженные объекты используются для хранения боеприпасов, ремонта и обеспечения боевой деятельности кораблей

До официального заявления СБУ в ночь на 6 июня в российских и OSINT-источниках уже появлялись сообщения о серии инцидентов на объектах топливной инфраструктуры РФ.

В частности, в сети распространялись сообщения и кадры вероятного пожара на территории Антипинского нефтеперерабатывающего завода в Тюмени.

По предварительной информации, которую публиковали российские ресурсы, возгорание могло произойти на одной из установок систем очистки из-за якобы нарушения технологического процесса.

Также российские источники сообщали об атаке беспилотников в Ленинградской области. Местные власти заявляли о якобы сбитых дронах, однако детальной информации о последствиях не обнародовали.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи сообщал о работе российской ПВО из-за беспилотников, которые якобы двигались в направлении российской столицы.

Отдельно в сети появлялись сообщения о беспилотниках над временно оккупированным Мариуполем и возможном ударе в районе порта.

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