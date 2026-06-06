Правительство приняло изменения, позволяющие формировать в Украине резерв отдельных критически важных лекарственных средств и медицинских изделий, а также расширить перечень препаратов для государственных закупок в сфере лечения онкологии.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Введение резерва критических лекарственных средств

Соответствующее решение принято с учетом рекомендаций Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации и направлено на уменьшение рисков прерывания лечения пациентов в случае перебоев со снабжением медицинских товаров.

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Теперь ГП Медицинские закупки Украины сможет формировать буферные запасы критически важных медицинских товаров, закупленных за средства государственного бюджета.

Перечень таких товаров будет определяться Министерством здравоохранения, а объемы резервов будут устанавливаться отдельно — с учетом потребностей системы здравоохранения, сроков годности, условий хранения и бюджетных возможностей.

Как отмечают в Минздраве, это решение должно обеспечить непрерывность лечения пациентов даже в случае логистических сбоев или задержек снабжения.

— Для пациента важно не то, как сложно организована система закупок или логистики, а то, чтобы необходимые лекарства или медизделия были доступны вовремя. Такой резерв — это непрерывность лечения и готовность системы к возможным перебоям. Мы должны не просто закупать критически важные медтовары, но и запас тех позиций, от которых зависит стабильное лечение пациентов, — отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Отдельно правительство расширило список медицинских товаров для лечения онкологических заболеваний.

К нему добавлено:

лекарственное средство абиратерон в дозировке 500 мг (ранее использовалось только 250 мг), применяемое для гормональной терапии злокачественных новообразований;

медицинские изделия для проведения химиотерапии, в частности, портированные центральные венозные катетеры двух типоразмеров (6,5 Fr и 7 Fr) и иглы Губера для порт-систем.

Также уточнены единицы измерения отдельных медицинских изделий, которые используются в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, включая штуки, наборы и комплекты.

В Министерстве здравоохранения Украины подчеркивают, что централизованные закупки остаются одним из ключевых инструментов обеспечения пациентов необходимым лекарством за государственные средства.

Новые механизмы должны повысить стабильность системы снабжения и гарантировать доступность лечения в критических ситуациях.

Изменения внесены в постановления Кабинета Министров Украины, регулирующие порядок использования средств на централизованные закупки медицинских товаров и определяют направления профилактики, диагностики и лечения.

Напомним, 31 марта вступил в силу новый список препаратов по программе Доступные лекарства 2026 года.

Новый список существенно расширяет возможности лечения хронических заболеваний и охватывает уже 621 препарат.

Среди обновлений — 32 комбинированных лекарственных средства, 59 видов инсулина, а также добавлены новые препараты для терапии аллергических состояний.

Отдельно в список включили тест-полоски для глюкометров, что позволит пациентам эффективнее контролировать уровень глюкозы в крови в домашних условиях.

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