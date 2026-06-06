Суд в Швеции постановил, что арест грузового судна CAFFA был законным и позволил передать его Украине в рамках расследования предполагаемого военного преступления.

Об этом сообщает Reuters.

Швеция разрешила передать Украине судно CAFFA: что известно

Как сообщает Reuters, шведский суд признал правомерным задержание грузового судна CAFFA, которое было перехвачено в Балтийском море в марте этого года.

Сейчас смотрят

Правоохранители Швеции задержали судно у южного побережья страны, заявив, что оно ходило под фальшивым флагом, а также не отвечало требованиям морской безопасности из-за неудовлетворительного технического состояния.

В суде отметили, что судно фигурирует в расследовании предполагаемого незаконного вывоза зерна из временно оккупированных Россией территорий Украины, что может квалифицироваться как военное преступление.

— Суд подтвердил, что арест судна CAFFA и других объектов имел законные основания и что судно может быть передано Украине, — отметил государственный прокурор Гокан Ларссон в письменном заявлении Reuters.

По его словам, владелец судна имеет право обжаловать решение в течение трех недель, поэтому окончательная передача еще не состоялась.

Ранее шведская полиция сообщала, что большинство из 11 членов экипажа 96-метрового грузового судна CAFFA были гражданами России.

Напомним, 4 июня суд Швеции утвердил арест судна CAFFA, которое могло быть привлечено к незаконному вывозу украинской продукции с временно оккупированной территории.

По словам генпрокурора Украины Руслана Кравченко, это первый случай, когда иностранный суд по запросу украинской прокуратуры о международной правовой помощи наложил арест на судно, вероятно причастное к вывозу украинских ресурсов с оккупированной территории.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.