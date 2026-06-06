В Госпогранслужбе назвали возможные направления провокаций со стороны Беларуси
- В ГПСУ допускают риск провокаций со стороны Беларуси.
- Среди возможных направлений назвали Киев и западные области.
Со стороны Беларуси остаются возможными провокации, в частности в направлении Киева и западных областей.
Об этом в Media Center Ukraine заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Демченко о возможных новых провокациях со стороны Беларуси
По словам Демченко, украинская сторона продолжает учитывать различные сценарии развития ситуации.
В ГПСУ допускают, что провокации могут происходить как на направлении Киева, так и в западных регионах — в частности для создания рисков для логистических маршрутов, как это уже происходило в 2022 году.
— Надо быть сильнее того, что к нам может прийти, — отметил Демченко.
В то же время спикер подчеркнул, что сейчас непосредственно у украинской границы не наблюдается накопления сил или перемещения военной техники.
По его словам, основное внимание сейчас сосредоточено не только на пограничной полосе, но и на мониторинге ситуации в глубине территории Беларуси.
В ГПСУ также отмечают, что численность белорусских подразделений вблизи границы существенно не меняется с начала полномасштабной войны — происходит только плановая ротация.
По словам Демченко, значительного количества российских военных подразделений на территории Беларуси сейчас нет.
В то же время он обратил внимание, что Россия теоретически может использовать логистическую и инфраструктурную базу Беларуси для переброски дополнительных сил.
Ранее в ГПСУ сообщали, что признаков формирования ударной группировки для повторного вторжения с территории Беларуси пока не фиксируют.
Вместе с тем украинские службы продолжают отслеживать активность внутри страны и оценивать потенциальные риски для северного направления.