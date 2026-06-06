Со стороны Беларуси остаются возможными провокации, в частности в направлении Киева и западных областей.

Об этом в Media Center Ukraine заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Демченко о возможных новых провокациях со стороны Беларуси

По словам Демченко, украинская сторона продолжает учитывать различные сценарии развития ситуации.

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В ГПСУ допускают, что провокации могут происходить как на направлении Киева, так и в западных регионах — в частности для создания рисков для логистических маршрутов, как это уже происходило в 2022 году.

— Надо быть сильнее того, что к нам может прийти, — отметил Демченко.

В то же время спикер подчеркнул, что сейчас непосредственно у украинской границы не наблюдается накопления сил или перемещения военной техники.

По его словам, основное внимание сейчас сосредоточено не только на пограничной полосе, но и на мониторинге ситуации в глубине территории Беларуси.

В ГПСУ также отмечают, что численность белорусских подразделений вблизи границы существенно не меняется с начала полномасштабной войны — происходит только плановая ротация.

По словам Демченко, значительного количества российских военных подразделений на территории Беларуси сейчас нет.

В то же время он обратил внимание, что Россия теоретически может использовать логистическую и инфраструктурную базу Беларуси для переброски дополнительных сил.

Ранее в ГПСУ сообщали, что признаков формирования ударной группировки для повторного вторжения с территории Беларуси пока не фиксируют.

Вместе с тем украинские службы продолжают отслеживать активность внутри страны и оценивать потенциальные риски для северного направления.

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