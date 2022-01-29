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Факты / Мир / Россия

Россия заявила об отводе войск ЗВО в места постоянной дислокации

Наташа Тарчевська редактор ленты
військова техніка РФ_військові навчання РФ 11 січня 2022

Войска и авиация Западного военного округа (ЗВО) РФ возвращаются на места базирования, поскольку “плановая проверка боевой готовности” была завершена.

По данным пресс-службы ЗВО, в пункты постоянной дислокации прибывают подразделения бригад связи, передовые отряды инженерных подразделений, а также радиационной, химической и биологической защиты (РХБО).

— Все задачи, стоящие перед войсками (РФ – Ред.) в рамках проверки боеспособности, выполнены в полном объеме. У нас продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мер, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО, — говорится в сообщении.

Напомним, что о начале “проверки боеспособности” Западный и Южный военные округа России объявили 25 января. Несмотря на напряженные отношения с блоком НАТО, официально власти РФ назвали такую ​​проверку “плановой”.

В последние дни в тренировках ЗВО было задействовано более 1 тыс. военных Первой танковой армии и около 100 единиц военной техники. Кроме того, в одной из российских областей военные РФ задействовали ракетные комплексы Искандер.

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Источник: Интерфакс

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