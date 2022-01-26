Столтенберг призвал РФ вывести войска из Украины, Молдовы и Грузии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга 26 января заявил, что Альянс призывает Россию вывести свои войска из трех стран – Украины, Молдовы и Грузии.

Он также заявил, что Кремль должен отказаться от своей враждебности в отношении Украины.

– Россия должна воздерживаться от агрессивных действий, от проявления враждебности. Россия также должна отозвать свои войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они размещаются без согласия этих стран, – подчеркнул Столтенберг.

Напомним, в НАТО передали Российской Федерации свои предложения по безопасности, в ответ на те, что были отданы Кремлем.