Путин призвал россиян из запаса на военное собрание и подписал соответствующий указ

Граждан Российской Федерации по военному запасу официально призывали на военное собрание.

Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, явился вечером 18 февраля.

В тексте документа перечислены военные и силовые структуры РФ, которых касается данный указ.

– Призвать в 2022 году граждан Российской Федерации для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности, – говорится в документе.

Обеспечение выполнения указа возложено на правительство России, а также органы исполнительной власти ее субъектов.