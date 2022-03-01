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Факты / Мир / Россия

Mastercard заблокировала доступ к системе некоторым российским банкам

Марта Бондаренко редактор ленты
Visa Mastercard

В Mastercard заблокировали некоторым российским банкам доступ к платежным системам.

Об этом говорится в сообщении Mastercard, опубликованном на сайте компании.

В Mastercard заявили, что вторжение российских вооруженных сил стало разрушительным для народа Украины.

— В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько российских финансовых учреждений в платежной сети Mastercard. Мы продолжим работать с регулирующими органами, чтобы полностью выполнить наши обязательства по соблюдению требований, — говорится в заявлении.

Также в Mastercard сообщили, что сейчас вместе с партнерами работают над направлением финансирования и гуманитарной помощи туда, где это наиболее необходимо.

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Так, Mastercard жертвует $2 млн Красному Кресту, организации Спасите детей и своему фонду помощи сотрудникам для оказания гуманитарной помощи.

— Наши команды по кибербезопасности и разведке и корпоративной безопасности работают с правительствами и партнерами по всему миру, чтобы обеспечить стабильность, целостность и отказоустойчивость наших систем, — говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что в последнее время резко возросли киберугрозы и кибератаки.

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Фото: Pixabay

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