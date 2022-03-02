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Факты / Мир / Россия

Московские депутаты призвали Путина прекратить войну — BBC

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Московские депутаты призвали Путина прекратить войну — BBC

Депутаты из Москвы призвали президента России Владимира Путина остановить войну в Украине.

Речь идет о совете депутатов Гагаринского муниципального округа в Москве. Пока такую информацию предоставляет только российская служба BBC.

Московские депутаты выступили с осуждением военных действий на территории Украины и призвали Путина немедленно вывести оттуда войска.

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Свои претензии они изложили в письме, в котором назвали вторжение в Украину катастрофой.

— Это путь к деградации и обнищанию страны. Никакие иные действия не могли бы причинить экономике России большего ущерба, — говорится в обращении.

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Источник: BBC Русская служба

Фото: Depositphotos

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