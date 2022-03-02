Крупнейший банк России Сбербанк объявил о выходе с европейского рынка. Российская экономика, в частности банковский сектор, после того, как РФ начала войну против Украины, продолжает ощущать последствия вторжения.

– Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений. Из-за распоряжения Центрального банка России Сбербанк не сможет осуществить поставки ликвидности в европейские дочерние банки, — сообщили в организации.

В Сбербанке отметили, что его дочерние банки имеют высокий уровень капитала и качество активов. Поэтому клиентам заявили, что у банка достаточно средств для выплат всем вкладчикам.

В конце февраля российские компании, торгуемые на Лондонской бирже, упали из-за усиления санкций в отношении РФ из-за ее вторжения в Украину. В частности, акции Сбербанка упали на 75%.

Перед этим Совет Европейского Союза принял решение о замораживании активов Центрального банка Российской Федерации.

В частности, запретили операции, связанные с управлением резервами, активами Центрального банка РФ и операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени и по поручению Центрального банка.