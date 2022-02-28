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Факты / Мир / Россия

На Лондонской бирже рухнули российские компании, Сбербанк на 75%

Марта Бондаренко редактор ленты
На Лондонской бирже рухнули российские компании, Сбербанк на 75%

Торгуемые на Лондонской бирже российские компании упали из-за ужесточения санкций в отношении РФ.

Об этом сообщает издание The MarketWatch, которое опубликовало подборку котировок.

Так, российские компании, котирующиеся на бирже в долларовом выражении, упали в понедельник, 28 февраля, после того, как Запад решил исключить некоторые российские банки из системы SWIFT.

Сбербанк SBER, -69,51%, упал на 75%, а Лукойл Lukoil, -55,43%, упал на 58%.

Акции Роснефти ROSN, -45,49% упали на 41% после того, как BP (British Petroleum) объявила о выходе из своего миноритарного пакета.

Акции Газпром нефти GAZ, -17,70%, нефтедобывающей дочерней компании Газпрома, упали на 25%, а ФосАгро PHOR, -62,61%, рухнули на 55%.

Ранее сообщалось, что Совет Европейского Союза принял решение о замораживании активов Центрального банка Российской Федерации.

По данным российского Forbes, рубль на международных торгах рухнул до исторического минимума, потеряв больше 30% стоимости к доллару и евро. На пике курс доллара утром в понедельник, 28 февраля, превышал 117 рублей, курс евро – 132 рубля.

Фото: Depositphotos

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