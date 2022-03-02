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Факты / Мир / Россия

От Apple до Boeing: список компаний, ушедших с российского рынка из-за войны в Украине

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
протести проти Росії у Фінляндії

Против России из-за начавшейся Кремлем войны против Украины вводят санкции не только на уровне государств.

В самой России отказались работать ряд компаний и корпораций. Некоторые из них приостановили работу или ограничили функционал своих сервисов.

Факты ICTV подготовили список компаний, покинувших российский рынок или ограничивших там свою работу.

  • Apple Pay – полная блокировка;
  • Apple – полный выход с рынка;
  • Adidas – отказ от работы со сборной по футболу;
  • Audi – выходят из рынка;
  • AMD – запрет поставки микрочипов и вскоре запрет поставки видеокарт;
  • Amazon – полный блок всего ритейла;
  • Adobe – полный блок;
  • British Petrolium – вышли из Роснефти 20% акций;
  • BBC — отзыв лицензий на вещание;
  • BMW – закрывает заводы, блокирует поставки;
  • Bolt – выход с рынка;
  • Boeing – выход с рынка;
  • Chevrolet – выходят с рынка;
  • Cannes Festival – блок российской делегации;
  • Cadillac – выходят с рынка;
  • Carlsberg – ограничение экспорта;
  • Cex Io — криптоплощадка банит российских пользователей;
  • Cinema 4D — не работает программа;
  • Coca Cola – выход с рынка;
  • Danone – выход с рынка вместе с дочерней компанией Простоквашино;
  • Disney – отмена проката всех фильмов;
  • Dell – выход с рынка;
  • Dropbox – перестанет работать в стране через несколько дней;
  • DHL – выход с рынка;
  • Eurovision – дисквалификация;
  • Ericsson – выход с рынка;
  • Exxon Mobil – отзывают всех специалистов по нефтяным компаниям РФ;
  • Etsy – блок всех балансов на российских счетах;
  • Facebook — бан аккаунтов российских кремлевских СМИ;
  • FedEx – полный запрет поставки;
  • Formula 1 – отмена этапа в Сочи;
  • Ford – закрывает все магазины;
  • FIFA – дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в РФ;
  • Google Pay – частичный блок;
  • Google Maps – блок информации для РФ;
  • General Motors – останавливает экспорт;
  • HP – запрет ввоза;
  • Harley Davidson — прекращение поставок;
  • Instagram — блокировка пропаганды;
  • Intel – запрет поставки микрочипов;
  • Jaguar – выходят с рынка;
  • Jooble – удалили сервис и сделали заявление;
  • KUNA – выход с рынка;
  • Lenovo – выход с рынка;
  • LinkedIn – готовятся к полному выходу из страны;
  • MOK – отмена всех соревнований;
  • Mastercard — приостановка производства карт, отключение нескольких банков;
  • Maersk – остановка поставок в/из России – теперь без вещей с Ali express и ASOS;
  • Mercedes – выход из страны;
  • Megogo – удаление всех русских фильмов;
  • Metro — увольнение 10к работников;
  • Mitsubishi — увольнение работников 141 сервисного центра;
  • Microsoft Office – обсуждается широкий комплекс мероприятий;
  • Mobile World Congress – отказ аккредитации для делегации из РФ;
  • NFT – блок средств пользователей РФ и РБ, перевод их денег Украине;
  • NHL – полный блок для игроков из РФ;
  • Netflix – блок для российских подписок, остановка производства РФ сериалов;
  • Nike – закрывают все магазины;
  • Nintendo – запрет на покупки в рублях;
  • Nestle – закрывает все 6 фабрик в РФ;
  • Nokia — прекратит поставки технологического оборудования для сотовой связи в Россию;
  • OnlyFans – закрытие в стране;
  • Paysera – блокировка;
  • PayPal – заморозка счетов на вывод;
  • Paramount – блок кинопроката;
  • Parimatch – отозвали франшизу;
  • Play Station — невозможно произвести оплату;
  • Pornhub – запрет доступа к контенту;
  • Porsche – выход из России;
  • Renault – выход с рынка;
  • Samsung pay – блокировка сервиса;
  • Snapchat – аут из приложения в РФ и Беларуси, $15 млн помощи Украине;
  • Scania – выход из РФ;
  • Shell – разрыв контракта с Газпромом;
  • Spotify – невозможность оплаты подписки;
  • Sony – блок кинопроката;
  • Twitter – нельзя регистрировать аккаунты гражданам РФ;
  • TikTok – массовый бан агрессивных пропагандистов и так называемых СМИ;
  • Toyota — увольнение 2 600 сотрудников;
  • UEFA – отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, разрыв контракта с генеральным спонсором Газпромом;
  • UPS – полный запрет поставки;
  • Universal pictures – блок кинопроката;
  • Visa – блокировка банкам под санкциями;
  • Volvo – выходят из РФ;
  • Yandex – исключение акций компании по котировкам на NY бирже;
  • YouTube – блокировка сотен каналов РФ и их монетизации;
  • Venice Film Festival – блок официальной делегации РФ;
  • Warner Bros – отмена всего кинопроката;
  • Webmoney – запрет транзакций;
  • Wolkswagen – выходят из страны;
  • Zoom — отзыв лицензий на разработку ПО.
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Фото: Depositphotos

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