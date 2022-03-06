Центробанк России ввел новые ограничения для граждан страны-агрессора. Теперь россияне не могут переводить за рубеж более $5 тыс. в месяц.

Так, теперь физические лица не смогут превысить доступным лимит во время переводов, в том числе своим супругам и близким родственникам. Под список ограничений также попали родители, дети, бабушки и внучки.

Напомним, что экономика России стремительно катится вниз. И если сейчас жители страны-агрессора это еще не осознали, то спустя время они ощутят влияние санкций на полную силу.

Так, даже платежные системы Visa и Mastercard объявили о своем уходе из России. Известно, что карточки, которые россияне получили внутри страны, будут нормально функционировать на просторах РФ, но за границей они бесполезными — ни один банк, магазин или компания не сможет принять платеж.

Даже в зарубежных интернет-магазинах не будут приниматься российские карточки Visa и Mastercard. Ситуация в России также зеркальная — полученные карточки за границей не будут работать в РФ.

Также Нацбанк Украины заблокировал работу карт в пределах нашей страны, которые были выпущены в России или Беларуси.