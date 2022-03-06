Visa и Mastercard уходят из РФ — транзакции будут приостановлены в ближайшие дни

Платежные системы Visa и Mastercard уходят из России. Компании намерены прекратить все операции в РФ в ближайшие дни. Поэтому сезон митингов россиян вокруг банкоматов объявляем открытым.

Информацию о том, что Visa и Mastercard прекращают частично обслуживать карты россиян, также опубликовал глава Минцифры Украины Михаил Федоров.

В ближайшие дни Visa будет работать со своими клиентами и партнерами в России, чтобы прекратить все транзакции.

— Мы сожалеем о том, что это повлияет на наших уважаемых коллег, и на клиентов, партнеров, продавцов и держателей карт, которых мы обслуживаем в России. Эта война и постоянная угроза миру и стабильности требуют, чтобы мы реагировали в соответствии с нашими ценностями, — заявил главный исполнительный директор Visa Inc Эл Келли.