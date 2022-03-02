Банковские карты России и Беларуси не будут работать в Украине

Платежные карты, выпущенные в России или Белоруссии, больше не будут работать в Украине. Соответствующее решение было принято Национальным банком Украины (НБУ).
Также в Нацбанке запретили зачисление средств на счета клиентов – физических лиц по переводам с платежных карт российских и белорусских банков.
– Финансовая поддержка вооруженной агрессии против Украины должна быть остановлена. Карточки банков государств-агрессоров не будут работать в Украине, также враг больше не сможет присылать на них средства для террористов и их сторонников.
Запрет приема карт банков России и Беларуси является нашим очередным шагом в финансовой обороне Украины, – заявил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.