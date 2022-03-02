Банковские карты России и Беларуси не будут работать в Украине

Платежные карты, выпущенные в России или Белоруссии, больше не будут работать в Украине. Соответствующее решение было принято Национальным банком Украины (НБУ).

Также в Нацбанке запретили зачисление средств на счета клиентов – физических лиц по переводам с платежных карт российских и белорусских банков.