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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Банковские карты России и Беларуси не будут работать в Украине

Людмила Богданова редактор ленты
Банковские карты России и Беларуси не будут работать в Украине

Платежные карты, выпущенные в России или Белоруссии, больше не будут работать в Украине. Соответствующее решение было принято Национальным банком Украины (НБУ).

Также в Нацбанке запретили зачисление средств на счета клиентов – физических лиц по переводам с платежных карт российских и белорусских банков.

– Финансовая поддержка вооруженной агрессии против Украины должна быть остановлена. Карточки банков государств-агрессоров не будут работать в Украине, также враг больше не сможет присылать на них средства для террористов и их сторонников.

Запрет приема карт банков России и Беларуси является нашим очередным шагом в финансовой обороне Украины, – заявил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

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Источник: НБУ

Фото: Depositphotos

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