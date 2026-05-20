Внутренние переселенцы и люди, которых освободили из российского плена, смогут получить ваучеры на обучение. Это документ, с помощью которого полностью или частично оплачивается стоимость обучения в учебных заведениях.

Факты ICTV узнавали, как получить ваучер на обучение для ВПЛ в 2026 году и что для этого нужно.

Ваучеры на повышение квалификации

По данным Государственной службы занятости, в начале 2026 года программой ваучеров на образование воспользовались более тысячи украинцев. Большинство из них — 724 человека — выбрали переподготовку или повышение квалификации за государственный счет. Таким образом, именно эти направления составили почти три четверти всех выданных ваучеров.

В службе отмечают, что программа остается одной из самых популярных среди тех, кто хочет получить новую профессию или улучшить свои навыки. Максимальный размер финансирования в 2026 году превышает 33 тысячи гривен. Если обучение стоит дороже, разницу человек может оплатить самостоятельно. Всего с момента запуска инициативы украинцам уже выдали около 100 тысяч ваучеров.

Наибольший интерес к программе в январе зафиксировали в Днепропетровской и Запорожской областях. Также активно оформляли ваучеры жители Львовской, Полтавской, Тернопольской и Харьковской областей.

Среди самых популярных направлений обучения в этом году — медицина, сестринское дело и управление автотранспортом. Для сравнения, в 2023 году украинцы чаще выбирали психологию, кулинарию и сестринское дело.

В службе занятости объясняют, что изменение популярных специальностей связано прежде всего со спросом среди людей старше 45 лет и внутренне перемещенных лиц. Именно эти категории составляют 87% получателей ваучеров. В то же время участники боевых действий преимущественно выбирают обучение по специальностям водителя, тракториста-машиниста и работника фермерского хозяйства.

Люди с инвалидностью чаще всего проходят подготовку в области сестринского дела или осваивают навыки работы с сельскохозяйственной техникой. Кроме того, женщины остаются основными участницами программы — в настоящее время они составляют почти три четверти всех получателей ваучеров.

Ваучеры на обучение для ВПЛ: кто может получить

Согласно государственной программе поддержки занятости, ваучер на оплату обучения могут получить такие категории граждан:

Лица старше 45 лет, имеющие страховой стаж не менее 15 лет, до достижения установленного законом пенсионного возраста.

Уволенные со службы в органах внутренних дел, органах гражданской защиты, Бюро экономической безопасности, органах Государственной уголовно-исполнительной службы.

Уволенные из-за сокращения штата или по состоянию здоровья лица, до достижения пенсионного возраста, проработавшие не менее 10 лет.

Внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста, которые не могут найти подходящую работу.

Лица, которые были лишены личной свободы, из-за вооруженной агрессии против Украины (после освобождения).

Лица с инвалидностью, которые не могут найти подходящую работу.

Лица, получившие во время военного положения ранения, контузию или увечье из-за проведения боевых действий, независимо, установлена ли им инвалидность.

Условия получения ваучера на обучение

Все лица, которые хотят получить ваучеры на обучение для ВПЛ, должны иметь профессионально-техническое, профессиональное предвысшее или высшее образование и не состоять на учете в службе занятости как безработные.

Стоимость ваучера не может превышать 33 280 грн. Он может покрыть определенную часть стоимости обучения. Если стоимость обучения превышает сумму ваучера, разницу доплачивает сам гражданин.

Перечень профессий, на которые можно получить ваучер, регулярно обновляется. Точную информацию можно найти на официальном сайте Государственной службы занятости.

Чтобы узнать, какие профессии доступны в вашем регионе по ваучеру, нужно выбрать область на сайте Государственной службы занятости.

После этого нужно нажать Получить ваучер.

После этого на сайте службы занятости нужно нажать Перечень учебных заведений.

Эти заведения обучают желающих по ваучерам. Нажмите на Перечень этих учебных заведений и получите полный список профессий.

Ваучеры на обучение: как получить

Можно обратиться непосредственно в ближайший центр занятости и получить подробную консультацию от специалиста по всем аспектам получения ваучера на обучение.

Инструкция, как получить ваучеры на обучение онлайн:

Необходимо нажать Ваучер на обучение, Подать заявку , заполнить электронную форму на официальном веб-сайте Государственной службы занятости.

, заполнить электронную форму на официальном После заполнения всей необходимой информации, заявка автоматически направляется в соответствующий центр занятости по месту жительства.

В ближайшее время кандидат получит сообщение от карьерного советника центра занятости. В этом сообщении будет подробно расписаны следующие шаги, которые необходимо предпринять для получения ваучера на обучение. Связаться могут как по указанному электронному адресу, так и по номеру телефона.

