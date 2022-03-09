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Факты / Мир / Россия

Нуланд: Северный поток-2 — это мертвый кусок металла на дне моря

Илья Нежигай редактор ленты
Північний потік -2.

Проект российского газопровода Северный поток-2 умер, теперь это просто груда метала на дне моря.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд во время беседы с американскими законодателями об энергетическом проекте Кремля.

— Я думаю, что Северный поток-2 теперь мертв… Это кусок металла на дне моря, и я не думаю, что он когда-нибудь возродится, — сказала она.

Проект российского трубопровода Северный поток-2, который должен был быть проложен по дну Балтийского моря, был остановлен после вторжения России в Украину.

Виктория Нуланд считает, что вторжение Российской Федерации на территорию Украины погасило любые надежды на то, что у многомиллиардного газового предприятия может быть будущее.

В начале марта СМИ сообщали, что в ближайшее время оператор Северного потока-2 объявит о банкротстве.

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Источник: NDTV

Фото: Getty Images

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