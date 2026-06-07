Президент Владимир Зеленский в конце мая передал российскому диктатору Владимиру Путину послание о готовности к двусторонней встрече через одного из влиятельных российских олигархов, пишет западное издание.

Зеленский подтвердил передачу послания Путину через Абрамовича

Президент Владимир Зеленский во время интервью Sky News сообщил, что действительно передал послание Владимиру Путину через российского бизнесмена Романа Абрамовича.

– Он приехал в Киев. Он сказал, что я (принес, – Ред.) послание непосредственно вам, и я хочу принять сообщение от вас и передать его (Владимиру, – Ред.) Путину. Но он сказал, что это нужно (сделать, – Ред.) тихо, без всякой огласки. Я сказал, что это ваш выбор, а для нас это неважно, — сообщил глава нашего государства.

Он добавил, что “не секрет”, что Абрамович хотел понять, прибыв в Киев — “что мы готовы сделать”, когда дело доходит до мирных переговоров. Однако Зеленский ясно заявил, что не отдаст России Донбасс.

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– Это было ключевое сообщение. Я сказал, что мы не пойдем на это. Мы не дадим вам победы таким образом, – отметил глава государства.

На вопрос, является ли Абрамович “посредником” между ним и Путиным, президент Украины ответил: “Когда он получил от меня сообщение, он сказал, что обратится непосредственно к Путину”.

Зеленский об открытом письме Путину

Президент заявил, что Владимир Путин должен отреагировать на его открытое письмо с предложением прямых переговоров, поскольку это, по его мнению, может повысить шансы на достижение прекращения огня в Украине.

— Я прислал открытое письмо, потому что я не знаю, прочтет ли он его или нет. Открытое письмо означает, что он должен ответить нам о том, что важно для его общества, потому что его общество живет в каком-то фантастическом мире, где они якобы не нападали, что это не агрессивная война. Это несерьезно, – отметил Зеленский в интервью Sky News.

Зеленский подчеркнул, что открытый формат обращения принципиально важен, поскольку позволяет публично демонстрировать реальное положение дел и позицию Украины.

Кроме того, он отметил, что в России “закрыли интернет и много разных вещей”, поэтому Украина имеет ограниченные возможности для прямого донесения своих сигналов до российского общества и власти.

Комментируя возможность переговоров, президент Украины подтвердил готовность встретиться с Путиным в случае, если он будет настроен на прекращение конфликта.

Напомним, что ранее имя олигарха, который передавал послание Зеленского Путину, назвало издание Financial Times.

Издание писало, что Зеленский обратился к российскому олигарху Роману Абрамовичу с просьбой передать Путину сообщение о готовности к прямым переговорам. Речь идет о возможном саммите лидеров Украины и России — первой такой встрече за четыре года после начала полномасштабной войны.

По информации источника Суспільного, в мае Зеленский встречался с Абрамовичем в Киеве. Собеседник отметил, что инициатива контакта исходила от российской стороны, которая хотела выяснить украинские условия завершения войны. В ответ президент Украины передал позицию Киева и подтвердил готовность к прямым переговорам с Путиным.

В то же время, по словам источника, эта встреча не дала практических результатов, поскольку Россия продолжает боевые действия, несмотря на любые сигналы.

Двое высокопоставленных чиновников Украины, на которых ссылается FT, утверждают, что содержание переданного сообщения было близко к открытому письму Зеленского Путину, обнародованному 4 июня. В нем украинский президент предлагал провести переговоры в нейтральных странах — в частности, в Швейцарии, Турции или государствах арабского мира.

Отдельно Киев подчеркивал готовность к полному прекращению огня на время переговоров. По замыслу украинской стороны, контроль над соблюдением режима тишины могли бы обеспечивать США.

Также в предложениях говорилось об обмене пленными по формуле “всех на всех” и возвращении украинских детей и гражданских, вывезенных в Россию. Гарантии безопасности для Украины, по словам Зеленского, должны формироваться с участием США и европейских партнеров.

Кроме того, президент Украины заявил, что в мае российские потери на фронте превысили 30 тысяч человек убитыми и ранеными, значительная часть которых погибли. Он также отметил, что Россия все больше зависит от Китая и вынуждена искать поддержки у Северной Корее.

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