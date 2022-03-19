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Факты / Мир / Россия

Разведка обнародовала список пилотов 559-го бомбардировочного авиаполка РФ

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
літак, самолет

Сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины получили в распоряжение список российских пилотов, которые бомбардируют украинские города и гражданское население.

Речь идет о военнослужащих 559-го бомбардировочного авиационного полка (военная часть 75392, город Морозовск).

Список насчитывает 406 человек, причастных к военным преступлениям в Украине. Полный список имен можно просмотреть на сайте Минобороны.

— Лучше молитесь, “летуны”, чтобы вам, как и вашим коллегам, катапульту в самолете отключили! Если вы уже исполнили хоть один преступный приказ — берегитесь. А для кого это будет первый вылет – сдайтесь в плен, чтобы не навлечь наказание Божие на себя и свою семью! – предупредили в ГУР.

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