Сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины получили в распоряжение список российских пилотов, которые бомбардируют украинские города и гражданское население.

Речь идет о военнослужащих 559-го бомбардировочного авиационного полка (военная часть 75392, город Морозовск).

Список насчитывает 406 человек, причастных к военным преступлениям в Украине. Полный список имен можно просмотреть на сайте Минобороны.

— Лучше молитесь, “летуны”, чтобы вам, как и вашим коллегам, катапульту в самолете отключили! Если вы уже исполнили хоть один преступный приказ — берегитесь. А для кого это будет первый вылет – сдайтесь в плен, чтобы не навлечь наказание Божие на себя и свою семью! – предупредили в ГУР.