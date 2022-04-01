1 апреля на нефтебазе в российском Белгороде произошло масштабное возгорание.

Об этом пишут российские СМИ.

Информацию о пожаре подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, два человека пострадали — это работники нефтебазы. А вот в Роснефти заявили, что жертв и травмированных нет.

На месте работают экстренные службы.

Жителей нескольких улиц города эвакуировали.

По сообщениям СМИ, горят восемь резервуаров с топливом объемом 2 тыс. куб. м каждый, есть угроза перехода огня еще на восемь.

Напомним, что 30 марта на военных складах вблизи Белгорода раздалась серия взрывов. Ранены четыре человека. В РФ заявили, что причиной взрывов стал человеческий фактор.

Источник: Интерфакс