1 апреля на нефтебазе в российском Белгороде произошло масштабное возгорание.
Об этом пишут российские СМИ.
Информацию о пожаре подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, два человека пострадали — это работники нефтебазы. А вот в Роснефти заявили, что жертв и травмированных нет.
На месте работают экстренные службы.
Жителей нескольких улиц города эвакуировали.
По сообщениям СМИ, горят восемь резервуаров с топливом объемом 2 тыс. куб. м каждый, есть угроза перехода огня еще на восемь.
Напомним, что 30 марта на военных складах вблизи Белгорода раздалась серия взрывов. Ранены четыре человека. В РФ заявили, что причиной взрывов стал человеческий фактор.
Источник: Интерфакс