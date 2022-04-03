Бывший заместитель министра энергетики России Владимир Милов, который сейчас является советником лидера российской оппозиции Алексея Навального, заявил, что время пребывания президента России Владимира Путина у власти сочтено.

В интервью CNN он заявил, что высшие должностные лица российского правительства “лично опустошены” агрессией Владимира Путина в Украине.

— Впервые в истории мы движемся в обратном направлении. У нас было много трудностей в 70-е, 80-е и 90-е годы, но мы все еще были в какой-то степени открыты миру, и направление было совсем другим, — сказал Владимир Милов.

Он напомнил, что сейчас Россия отключена от глобальных рынков, глобальной финансовой архитектуры, технологий, логистики и так далее.

По его словам, подобной изоляции не было раньше, и те, кто находится у власти, признают это.

— Поэтому, когда я говорю “опустошена”, я имею в виду именно это, — сказал Милов.

В своей статье, опубликованной 18 марта в журнале Journal of Democracy, Владимир Милов написал, что “дни Путина сочтены”.

Он добавил, что Владимир Путин по-прежнему крепко держится за власть, но, скорее всего, ненадолго.

— Он может продержаться какое-то время, но через несколько недель, месяцев, дальше по дороге, гораздо больше людей внутри системы начнут сомневаться в том, что он делает, простые россияне будут выражать недовольство ухудшением экономической ситуации, огромными потерями в войне. Это то, с чем Путин никогда не сталкивался, — сказал российский политик.

Оппозиционер Милов считает, что российские элиты начнут сомневаться в том, в каком направлении движется страна, и является ли Владимир Путин правильным лидером.

Однако сейчас, по его словам, общение между правительственными чиновниками отслеживается в значительной степени, возможно, даже больше, чем слежка за оппозицией. Оппоненты боятся высказываться о политике Путина в Украине.

— Если два человека, три человека или больше начнут говорить о том, что Путин ведет страну в неправильном направлении, это с большой долей уверенности будет записано и доложено Путину, — утверждает политик Милов.

Ранее в Пентагоне утверждали, что Министерство обороны РФ не полностью информирует Владимира Путина о реальном состоянии войны в Украине.

Фото: Владимир Милов