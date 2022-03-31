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Факты / Мир / Мировые новости

Путина не информируют о реальном состоянии войны в Украине — Пентагон

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
путін

Министерство обороны РФ не полностью информирует Владимира Путина о реальном состоянии войны в Украине.

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает CNN.

Уже неоднократно появлялась информация о незнании Путина реальной ситуации в Украине. Но теперь и Кирби подтвердил, что Пентагон согласен с тем, что Путина не полностью информируют о ходе военного вторжения России в Украину.

Он не сообщил подробностей, которые повлияли на такое мнение, лишь добавил, что у США нет доступа ко всей информации, которую получает Путин.

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Фото: Depositphotos

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