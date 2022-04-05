Оппозиционные белорусские журналисты опубликовали личные данные российских военных, которые оформляли доставку награбленных вещей украинцев.

За сутки 2 апреля мародеры сдали приблизительно 2 тонны награбленной техники, личных вещей, одежды и ценных металлов в отделении российской службы доставки СДЭК в Мозыре.

Большинство оккупантов оформляли отправление в Рубцовск в Алтайском крае.

Также они присылали украденное в Горняк (Алтайский край), Читы (Забайкальский край), Железногорск (Красноярский край), Омск, Ульяновск, Новосибирск, Москву, Ангарский (Иркутская область), Уссурийский (Приморский край), Биробиджан (Еврейский автономный).

Авторы проекта Беларускі Гаюн из полученных данных обнародовали список военных РФ, которые сдали 2 апреля наибольшее по весу количество награбленного имущества в Украине: