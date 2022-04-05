Оппозиционные белорусские журналисты опубликовали личные данные российских военных, которые оформляли доставку награбленных вещей украинцев.
За сутки 2 апреля мародеры сдали приблизительно 2 тонны награбленной техники, личных вещей, одежды и ценных металлов в отделении российской службы доставки СДЭК в Мозыре.
Большинство оккупантов оформляли отправление в Рубцовск в Алтайском крае.
Также они присылали украденное в Горняк (Алтайский край), Читы (Забайкальский край), Железногорск (Красноярский край), Омск, Ульяновск, Новосибирск, Москву, Ангарский (Иркутская область), Уссурийский (Приморский край), Биробиджан (Еврейский автономный).
Авторы проекта Беларускі Гаюн из полученных данных обнародовали список военных РФ, которые сдали 2 апреля наибольшее по весу количество награбленного имущества в Украине:
- Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100
- Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343
- Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819
- Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692
- Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79133660555
- Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822
- Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды. Телефон: +79230096646
- Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429
- Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617
- Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)
- Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)
- Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды. Телефон: +79243830515
- Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239
- Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101
- Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды. Телефон: +79137976731
- Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79236497934