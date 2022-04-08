Российская Федерация объявила о самостоятельном выходе из Совета ООН по правам человека, не дожидаясь того, как вступит в силу решение о приостановлении ее участия в этом органе.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя россии в ООН Геннадий Кузьмин.

По его словам, Россия якобы все равно продолжит выполнять свои международные обязательства в правозащитной сфере.

Геннадий Кузьмин добавил, что РФ рассматривает принятую Генассамблеей ООН резолюцию о приостановлении членства в Совете ООН по правам человека “как неправомерный и политически мотивированный шаг с целью демонстративного наказания суверенного государства“.

Ранее, 7 апреля, Генеральная ассамблея ООН исключила Россию из Совета по правам человека. В ходе голосования 93 страны проголосовали за приостановление членства РФ в СПЧ, когда голоса против отдали лишь 24 страны. Воздержавшихся стран насчитывается 58.

Решение ГА ООН прокомментировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, считающий, что Россию следует исключить не только из СПЧ, но и лишить права вето.