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Факты / Мир / Россия

РФ задействовала план терактов, обстреливая себя: ЦПД об “ударах” в Брянской области

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
брянська область дим

Россия обвиняет Украину в обстреле пункта Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области. В результате инцидента погибших нет.

Кремлевские медиа со ссылкой на ФСБ пишут, что 14 марта ВСУ якобы обстреляли пограничный пункт пропуска.

Ближе к обеду они изменили свои показания, в которых говорилось об “обстреле двух жилых домов” в поселке Климово. По их словам, пострадали семь человек, в том числе “беременная женщина и ребенок”.

Из-за этих “обстрелов” школы приграничных районов Брянской области с 15 апреля перевели на дистанционное обучение.

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В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщили, что подобные инциденты являются работой спецслужб врага для проведения терактов с целью нагнетания антиукраинской истерии в России.

— По состоянию на 14 апреля на российском приграничье произошло уже несколько “терактов”, в совершении которых руководство России обвиняет украинские диверсионно-разведывательные группы, — говорится в сообщении.

Накануне пропагандистские СМИ заявили, что произошел обстрел российского пограничного наряда в Кореневском районе. В сообщении отмечается, что обстрел произошел вроде бы из лесополосы на украинской территории.

А сегодня, 14 апреля, ФСБ РФ сообщила, что со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт пропуска в Брянской области.

Фото: Новости Брянска

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБОУ

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