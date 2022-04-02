Взрывы на нефтебазе в Белгороде усложнят для РФ атаки на Харьков — разведка Великобритании

Минобороны Великобритании опубликовало одно из своих регулярных обновлений разведданных, на этот раз сосредоточив внимание на взрывах на нефтебазе в Белгороде в России рано утром. Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter Минобороны Великобритании.

— Вероятная потеря запасов топлива и боеприпасов с этих складов, добавит дополнительную краткосрочную нагрузку на и без того растянутые логистические цепочки России. Особенно может пострадать снабжение российских войск, окруживших Харьков (60 км от Белгорода), — говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Напомним, в российском городе Белгород у границы с Украиной вспыхнул пожар на топливном складе. К взрывам на нефтебазе Белгорода в Российской Федерации могут быть причастны местные жители, которые начинают что-то понимать.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона в пятницу, 1 апреля.