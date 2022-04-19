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Факты / Мир / Россия

В Белом доме работают над введением новых санкций против РФ — Псаки

Марта Бондаренко редактор ленты
В Белом доме работают над введением новых санкций против РФ — Псаки

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что против России будут введены новые санкции. Это очередной ответ на продолжающееся военные действия Москвы в Украине.

Об этом Псаки сказала журналистам на брифинге.

Представитель Белого дома не уточнила, какими будут эти санкции, но сказала, что администрация президента Джо Байдена продолжает рассматривать разные варианты. Возможно в ближайшие дни будет больше информации об этих ограничительных мерах.

— Вы увидите, как мы продолжаем расширять наши санкционные цели и предпринимать шаги как по дальнейшему ужесточению, — сказала Псаки.

Псаки также напомнила слова главы российского Центробанка, которая недавно предупредила, что санкции начнут все больше сказываться на реальных секторах экономики в России, и что период, в течение которого [российская] экономика может жить за счет резервов, имеет свой конец.

По мнению Псаки, такие комментарии от главы Центробанка РФ являются признаком того, что санкции действительно оказывают давление.

Сегодня, 19 апреля, Джо Байден проведет закрытые видеопереговоры с союзниками, чтобы обсудить поддержку Соединенными Штатами Украины.

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По словам представителя администрации Байдена, представители Госдепартамента США изучают все доступные им инструменты, чтобы привлечь Россию к ответственности за войну в Украине, включая возможность объявить Россию государством, поддерживающим терроризм.

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Источник: White House

Фото: Getty Images

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