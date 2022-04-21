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Факты / Мир / Россия

Объяснили вымышленными причинами: РФ отказалась от гуманитарной паузы на Пасху

Юля Захарченко редактор ленты
найманці РФ ("Л/ДНР")

Страна-агрессор Россия отказалась проводить на территории Украины четырехдневную Пасхальную гуманитарную паузу, предложение относительно которой озвучил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш.

Украина поддержала инициативу, чтобы Россия дала возможность открыть гуманитарные коридоры, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

— Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе, — отметил Сергей Кислица.

Антонио Гуттериш призвал РФ установить с 21 апреля гуманитарную паузу, чтобы помочь людям и эвакуировать мирных жителей. Однако страна-агрессор отказалась, объяснив свое решение надуманными причинами.

Представитель России заявил, что “очень неправдиво и неискренне звучат в этих условиях призывы к миру и прекращению огня”.

Он начал придумывать чепуху о том, что это позволит украинской стороне “устроить провокации и запустить фейки о российских военных”, которые ежедневно убивают мирных жителей и разрушают украинские города.

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Фото: Depositphotos

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