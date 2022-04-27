Вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев уехал из России в Украину и намерен вступить в ряды теробороны.

– По национальности я украинец, родился в Ахтырке. Я не мог больше наблюдать, что творит Россия с моей Родиной. Мой визит – это как покаяние. Хочу отмыться от своего российского прошлого и остаться в Украине до победы, – заявил Волобуев.

По его словам, агрессия России против Украины является военным преступлением.

– Это преступление со стороны Путина, российской власти и российского народа. Потому что здесь убивает украинцев не Путин, ворует унитазы не Путин, насилует женщин не Путин. Это российский народ. И я, хоть и по национальности украинец, тоже несу за это ответственность. Мне за это стыдно. Я буду раскаиваться за это всю жизнь. Ведь я не просто россиянин. Я родился, прожил здесь (в Украине, – Ред.) 18 лет, поэтому моя ответственность вдвойне и втройне, – сказал Волобуев.

Вице-президент Газпромбанка добавил, что еще с 2004 года хотел вернуться в Украину, но этому помешали семейные обстоятельства.

Прокомментировал Игорь Волобуев также смерть бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, а также его жены и дочери.

Волобуев не верит, что Аваев мог убить свою семью, поэтому, по его убеждению, смерть топ-менеджера является инсценировкой.

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Игорь Волобуев предполагает, что причина может крыться в том, что Аваев мог владеть какой-либо информацией и представлять определенную опасность.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 63-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: The Insider