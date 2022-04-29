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Факты / Мир / Росія

РФ использует склады боеприпасов в Приднестровье для контрабанды оружия

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
РФ использует склады боеприпасов в Приднестровье для контрабанды оружия

Россия использует территорию Приднестровья для контрабанды оружия, в частности склады боеприпасов, которые расположены там.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Разведка сообщает, что 30 лет назад Российская Федерация оккупировала территорию Приднестровья. Каждый год там проводят мобилизационные учения с размещенной на этой территории оперативной группой российских войск.

— Во время учений отрабатываются оборонительные и контрнаступательные действия с применением боеприпасов со складов в селе колбасной. Часть боеприпасов используется для боевой подготовки, часть, по информации военной разведки, для контрабанды, – заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Кроме этого, представитель военной разведки Украины заявил, что сегодняшняя ситуация в регионе — это явный сигнал о готовности РФ использовать территорию Приднестровья как дополнительный плацдарм для агрессии не только против Украины, но и возможных агрессивных действий против Республики Молдова.

— Там сейчас идет серьезная борьба между представителями власти и очень активно работают спецслужбы РФ. Совершенные на территории ПМР террористические акты были направлены на принуждение приднестровского руководства согласиться на расширение присутствия российских войск, — говорит Скибицкий.

Кроме того, взрывы на объектах будут подаваться как угроза для населения региона и сигнал руководству Республики Молдова отказаться от проевропейской политики.

Основная цель – оставить этот регион полностью под контролем Москвы, что она и пытается сделать уже 30 лет.

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— Относительно самих терактов — это характерный почерк ФСБ РФ. По нашим данным все что сейчас происходит на территории Приднестровья находится под контролем ФСБ РФ, – заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

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