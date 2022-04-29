Киев был и остается главной целью врага: Кличко призвал киевлян не спешить возвращаться

В результате вчерашнего обстрела россиянами центра Киева погибла журналистка Вера Гирич и были ранены многие мирные жители.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что работы на местах ракетных обстрелов еще продолжаются, в частности, спасатели разгребают завалы.
Кличко надеется, что среди завалов больше не найдут погибших.
— Пока что окончательно мы не можем сказать, есть ли еще погибшие. Вероятно, под завалами кто-то может быть, но надеемся, больше погибших не будет, — отмечает мэр Киева.
По словам Кличко, в результате авиаудара ранены 10 человек, четыре из которых госпитализированы.
Мэр столицы вновь призвал киевлян не спешить возвращаться в Киев.
— Мы не можем никому запретить, мы можем только рекомендовать не возвращаться, — говорит Кличко.
Кличко также отметил, что на сегодня власти города не могут никому гарантировать безопасность, хотя это и главная задача столичной власти.
— Вы же видите, что Киев был и остается главной целью оккупантов и обстрелы были. Я убежден, что от своей идеи агрессор не отошел. Вероятно, такие ракетные обстрелы могут еще продолжиться, — отмечает мэр Киева.
Сегодня в столице ограничено передвижение по городу большим количеством блокпостов и проверок. Кличко отмечает, что это вызывает определенные неудобства, однако сделано это для безопасности киевлян.
Также Кличко призвал не посещать парковые зоны столицы, поскольку враг оставил там много взрывоопасных предметов.
— Учитывая большое количество этих факторов, я прошу отсрочить ваше возвращение в Киев, — обратился Кличко к жителям столицы.
Кличко также добавил, что Киев готовится к возможным провокациям в первые недели мая.
— Мы не исключаем риск провокаций, поэтому я обращаюсь к каждому жителю нашего города, к каждому украинцу: будьте бдительными, если у вас возникают подозрения к тем или иным лицам, обязательно обращайтесь в правоохранительные органы, — призвал Кличко.