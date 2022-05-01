Федеральное правительство Германии поддерживает планы нефтяного эмбарго в отношении России.

Об этом сообщает немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на источники среди дипломатов в Евросоюзе.

На последних предварительных переговорах относительно шестого пакета санкций против России официальный Берлин четко высказался в пользу введения эмбарго.

Теперь соответствующее решение ЕС стало более вероятным.

Но есть еще ряд стран, которые тормозят введение нефтяного эмбарго против РФ, а именно: Венгрия, Австрия, Словакия, а также Испания, Италия и Греция.

По словам европейских дипломатов, такие страны, как Словакия и Венгрия, до сих пор были против быстрого запрета на импорт, так как сильно зависят от поставок российской нефти. Тем временем жители Южной Европы с тревогой ожидают повышения цен на энергоносители после введения эмбарго.

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Как пишет dpa, причиной смены курса Германии могли стать недавние успехи в поиске альтернативных поставщиков нефти. Министр экономики Роберт Хабек ранее заявил, что зависимость Германии от российской нефти сократилась с 35% на момент начала войны в Украине до 12%.

Напомним, что Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен хочет как можно скорее представить проект нового пакета санкций против РФ, чтобы еще больше усилить давление на Кремль.

Ранее сообщалось, что Германия сделает все возможное, чтобы избавиться от зависимости от российского газа.