Президент Владимир Путин может официально объявить войну Украине 9 мая, что позволит РФ полностью мобилизовать резервные силы, ведь российская армия все еще отчаянно пытается завоевать восточные и южные регионы Украины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских и западных официальных лиц.

9 мая в России отмечают День победы — у россиян этот праздник знаменует победу русских над нацистами в 1945 году.

Западные официальные лица давно предполагали, что Путин может воспользоваться символическим значением и пропагандистской ценностью этого дня, чтобы либо объявить о каком-то военном достижении в Украине, либо официально объявить войну. А может, и то, и другое вместе.

— Я думаю, что он (Путин. — Ред.) попытается отказаться от своей “специальной операции”. Путин готовил почву для того, чтобы потом сказать: Смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей. Мне нужно больше русского пушечного мяса, — заявил на прошлой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Официальное объявление войны 9 мая может повысить общественное мнение россиян в пользу вторжения. Согласно российскому законодательству, это позволит Путину мобилизовать резервные силы, и призывников в том числе. По словам официальных лиц, Россия отчаянно нуждается в призывниках в условиях масштабных потерь.

Другие сценарии на 9 мая включают полную аннексию территорий Луганской и Донецкой областей, а также серьезное наступление на Одессу или провозглашение полного контроля над Мариуполем.

Сейчас смотрят

В США заявляют, что имеют разведданные о том, что Россия попытается аннексировать Луганск и Донецк где-то в середине мая, заявил в понедельник посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер. Также возможно, что Россия может объявить и аннексировать “народную республику” в Херсоне.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил в понедельник, что есть все основания полагать, что Кремль сделает все возможное, чтобы использовать 9 мая в пропагандистских целях.

По словам Прайса, в России удвоили свою пропаганду для того, чтобы отвлечь людей от своих тактических и стратегических неудач на войне в Украине.