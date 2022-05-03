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Факты / Украина

Мы готовы к любому развитию событий: Данилов о планах Путина выйти к границе Молдовы

Наташа Тарчевська редактор ленты
Мы готовы к любому развитию событий: Данилов о планах Путина выйти к границе Молдовы

Планы Кремля по Молдове и захвату территорий, ведущих в Приднестровье через украинскую границу, нереальны.

Об этом вечером 2 мая в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

— Что касается суши в Молдову, о которой они мечтают себе “до 9 мая” — я могу сказать, что это нереальная вещь… Мы понимаем, что там (в Приднестровье — Ред.) происходит, наши военные готовы к любому развитию событий вблизи границ с Молдовой, – заверил он.

Отметим, что британское издание The Times, ссылаясь на собственные источники в украинской разведке, 1 мая опубликовало материал о возможных планах Кремля напасть на Молдову для “защиты Приднестровья”.

Таким образом, высшее военное командование РФ во главе с Путиным попытается повторить “донбасский сценарий”. По данным The Times, все начнется после того, как Россия признает независимость Приднестровья.

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